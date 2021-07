Luftreiniger für Schulen: Warum denn nicht gleich?

Plus Es droht neuer Streit zwischen Eltern und Politik über Luftreiniger an Schulen. Das liegt auch daran, dass die Staatsregierung eine Kehrtwende vollzogen hat.

Der Landkreis will für alle Klassenzimmer Luftreiniger anschaffen. Manche Kommunen wie Friedberg sind noch unentschieden. Das könnte Eltern auf die Barrikaden bringen. Schuld an der gereizten Stimmung ist auch der Freistaat, der die teuren Geräte nur in Salami-Taktik bezuschusst.

