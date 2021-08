Manchmal müssen Bäume einfach gefällt werden

Plus Bäume spenden Lebensqualität, doch sie können auch zur Gefahr werden. Die Gemeinde Kissing setzt dabei auf externe Kontrolleure und eigene Kompetenz.

Wenn Bäume gefällt werden, löst das oft große Emotionen und auch Widerstand aus. Schließlich regulieren sie die klimatische Umgebung, spenden Schatten und schaffen Lebensqualität. Ob Straßenzug oder reines Naturgebiet - viele Orte haben durch Bäume ein unverwechselbares Aussehen, das durch einen Eingriff erheblich verändert wird.