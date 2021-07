Mering braucht sichtbare Aktionen wie den Bankerl-Weg

Plus Mit individuell gestalteten Sitzbänken will Geschäftsfrau Maria Bösl das Meringer Zentrum attraktiver machen.

Die Meringer Geschäftsfrau Maria Bösl fackelt nicht lange. Noch während sie um Unterstützung für ihr Projekt - den Meringer Bankerl-Weg - wirbt, hat sie selbst schon losgelegt. Bei ihrem Haushaltswarengeschäft nahe des Marktplatzes steht eine neue Ruhebank. Die Idee der Meringerin ist es, dass mehr Gewerbetreibende oder auch Organisationen und Vereine folgen und individuelle Sitzgelegenheiten anfertigen. Ein abwechslungsreicher Bankerl-Weg soll Neugierige nach Mering locken und die Ortsmitte im Erscheinungsbild attraktiver machen, so das Ziel.