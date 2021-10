Mering hat mit der Verleihung des Kunstpreises eine gute Wahl getroffen

Plus Mit der Kunst im öffentlichen Raum hat Mering nicht immer eine glückliche Hand bewiesen. Zum bevorstehenden Jubiläum wurde ein neuer Weg beschritten.

Das umstrittene Dudek-Ei, die Dachfenster-Installation auf dem Marktplatz, das verloren wirkende Windspiel im Kreisverkehr an der Augsburger/Hörmannsberger Straße - mit der Kunst im öffentlichen Raum hat Mering in den vergangenen Jahren nicht gerade eine glückliche Hand bewiesen. Vieles wirkt selbstgestrickt, uninspiriert und wahllos. Dabei hätte die Marktgemeinde mit ihrer Tradition und ihrem lebendigen kulturellen Leben durchaus mehr verdient.