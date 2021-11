Merings Bürgermeister schadet sich mit Schlammschlacht selbst am meisten

Plus Bürgermeister Florian Mayer reagiert auf die Kritik an den Strafzinsen der Marktgemeinde mit einem Rundumschlag im Gemeinderat.

Diese Schlammschlacht, die Merings Bürgermeister da eröffnet hat, steht in keinem Verhältnis zum Anlass. Die Situation mit den Strafzinsen ist paradox und auch ärgerlich. Und natürlich steht es den Gemeinderäten zu, dies zu sagen, Klärung zu fordern und auch ihren Unmut darüber zu äußern, dass sie von dem Thema aus der Presse erfahren haben. Mit einer einfachen Entschuldigung und der Bereitschaft, die noch offenen Fragen zu klären, hätte Florian Mayer diesen Konflikt ohne größeren Schaden für seine Person lösen können.