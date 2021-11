Merings Strafzinsen: Der Bürgermeister darf das nicht verschweigen

Plus Jeden Monat fließen Tausende Euro Strafzinsen vom Meringer Konto - und der Gemeinderat weiß von nichts. Das ist ein grobes Versäumnis des Bürgermeisters.

Falsche Kalkulationen können passieren. Projekte dauern länger, werden teurer, Ausgaben weichen vom Haushaltsplan ab. Doch die massive Fehleinschätzung in Merings Haushalt ist ein besonderer Fall. Denn während für die zwölf Millionen Euro auf dem Konto monatlich hohe Strafzinsen fließen, weiß der Gemeinderat von nichts. Das darf nicht sein: Er muss auf den Bürgermeister und die Verwaltung vertrauen können.