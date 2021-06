Nicht wieder warten, bis Jugendliche fast Großeltern sind

Plus Das bestehende Jugendzentrum ist eine Schande für Friedberg. Gut, dass jetzt endlich Bewegung in die Sache kommt.

Von 660 jungen Leuten haben nur zwei in der Umfrage der Stadt angegeben, dass sie das Jugenzentrum besuchen. Kein Wunder, die Einrichtung ist klein, unattraktiv und in den Köpfen als Juze für die Mittelschule verankert.