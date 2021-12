Nikolaus-Service in Corona-Zeiten: Ein Balanceakt

Plus Trotz der sich verschärfenden Pandemie sind rund um den 6. Dezember in Aichach-Friedberg viele Nikoläuse unterwegs. Das freut die Kinder, birgt aber auch Gefahren.

Roter Mantel, weißer Bart und Geschenke im Gepäck: Der Nikolaus bringt vorweihnachtlichen Zauber in diese nicht nur aufgrund des Wetters so trübe Adventszeit. Die Corona-Pandemie verschärft sich, ein Lockdown droht. Umso schöner, dass es für viele Kinder in Aichach-Friedberg in diesem Jahr dennoch eine Begegnung mit dem Nikolaus gibt. Viele Vereine und Organisationen wie etwa die Theaterfreunde Ried und die Katholische Junge Gemeinde in Friedberg geben sich alle Mühe, um den Kleinen eine Freude zu machen. Das ist allen Beteiligten hoch anzurechnen. Dennoch bleibt ein Risiko.

