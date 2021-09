Ohne Druck steigt die Impfquote nicht ausreichend

Plus Wer lässt sich schon wegen ein paar bunten Bildchen in Friedberg impfen? Dazu braucht es schon geeignetere Maßnahmen.

Schön bunt sind unsere Straßenzüge geworden dank der Flut von Plakaten, mit denen die Parteien um unsere Stimmen für die Bundestagswahl buhlen. Und als wäre das nicht genug, hängen jetzt auch noch die Plakate für die Corona-Impfung dazwischen. Ob das wirklich was bringt?