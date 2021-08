Paartalbahn: Erfolgreiches Ringen mit dem trägen Riesen DB AG

Plus Die Region hat gemeinsam den 15-Minuten-Takt für die Paartalbahn gesichert. Jetzt ist derselbe Druck für ein weiteres wichtiges Nahverkehrsprojekt nötig.

Als vor einem Jahr die ersten Berichte über eine drohende Verschlechterung des Takts auf der Paartalbahn auftauchten, waren Aufregung und Empörung zwar groß, die Erfolgsaussichten im Ringen mit dem trägen Riesen DB AG aber nach aller Erfahrung eher gering. Indes - die Region stand zusammen und kann jetzt einen Erfolg für sich verbuchen.