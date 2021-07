Schnelles Internet ist ein Gebot der Stunde

Plus Corona hat unser Arbeiten und Lernen dauerhaft verändert. Die Kommunen des Wittelsbacher Landes sind daher beim Ausbau des Glasfasernetzes gefordert.

Wie viel Internet braucht der Mensch? Unsere Eltern und Großeltern hätten sich noch über diese Frage gewundert. Heute steht fest, dass unser Leben ohne eine schnelle Verbindung ins weltweite Netz kaum noch vorstellbar ist. Corona hat uns dies mit Distanzunterricht, Homeoffice und dem erzwungenen Rückzug in die eigenen vier Wände deutlich vor Augen geführt. Die Pandemie hat unseren Alltag verändert. Und es ist nicht zu erwarten, dass er - vor allem was Lernen und Arbeiten angeht, wieder so wird wie früher.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

