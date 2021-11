So ist die Energiewende in Friedberg nicht zu schaffen

Plus Das sture Nein von Teilen des Friedberger Stadtrats zur Freiflächen-Photovoltaik ist keine Lösung. Ohnehin liegt die Stadt bei den regenerativen Energien weit zurück.

Das dürfte sich Stefan Milzarek anders vorgestellt haben. Als er den Friedberger Stadträten seine Pläne für die Erweiterung des Solarparks südlich von Derching präsentierte, da hatte er grundsätzlich positive Stellungnahmen der Regierung von Schwaben, der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt und des Baureferates vorzuweisen. Doch die Politiker ließen den Unternehmer aus Mering ohne große Diskussion abblitzen. Zu Recht?