Spielplatzsatzung schießt über das Ziel hinaus

Plus Die Friedberger Stadtverwaltung beklagt ihre Arbeitsüberlastung und will dennoch auch die Details privater Kinderspielplätze regeln. Wie passt das zusammen?

Eigentlich sollte man annehmen, dass Friedbergs Bürgermeister Roland Eichmann vom Thema Kinderspielplatz gerade die Nase voll hat. Doch weit gefehlt: Zum ungelösten Streit mit den Nachbarn an der Schützenstraße, die sich gegen Lärm und andere Belästigungen durch den neuen Spielplatz wehren, macht er nun ein weiteres Fass auf. Und zwar eines, auf das er mutmaßlich auch so schnell keinen Deckel mehr bekommen wird, wenn er seine Pläne in die Tat umsetzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen