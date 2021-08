Tierschutzvereine zeigen viel Engagement

Plus Die Tierschutzvereine im Süden des Landkreises setzen sich in vielfältiger Weise für Vierbeiner ein. Das verdient Anerkennung.

Bei der Suche nach dem verschwundenen Kalb Flecki wird wieder deutlich, wie aktiv die Tierschutzvereine vor allem ganz im Süden des Landkreises Aichach-Friedberg sind. Kurz nachdem das Tier ausgebrochen war, standen Ehrenamtliche bereits mit Landwirt Johannes Lidl in Kontakt. Bald machte sich eine Hundetrainerin aus Kissing, die in ihrer Freizeit Einsätze als Suchhundeführerin übernimmt, auf den Weg, um die Fährte des entlaufenen Kalbs aufzunehmen.