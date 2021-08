Tornado, Hochwasser, Zugunglück: Nicht in falscher Sicherheit wiegen

Plus Tornado, Hochwasser, Zugunglück: Auch der Landkreis Aichach-Friedberg ist verletzlich. Wird genug für den Katastrophenschutz getan?

Allzu oft wiegen wir uns in falscher Sicherheit. Wer hätte vor zwei Jahren gedacht, dass ein Virus unser Gesundheitssystem an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit bringen könnte? Im Sommer 2019 diskutierten wir noch über eine Studie der Bertelsmann-Stiftung, die eine bessere medizinische Versorgung durch die Schließung der Hälfte aller Krankenhäuser in Deutschland vorschlug. Wer hätte vor einem Monat geglaubt, dass ein Unwetter über dem Westen der Republik Bilder der Zerstörung produzieren würde, wie wir sie bislang nur aus Asien oder Afrika kennen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen