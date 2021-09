Umbau in der Natur: Mehr Wald durch weniger Rehe

Plus Ein Waldbesitzer aus Schmiechen sieht zum Schutz des Waldes keine Alternative zu hohen Abschussquoten. Schalenwild wie Rehe macht den wichtigen Baumarten zu schaffen.

Der Bund Naturschutz ist eigentlich als tierliebe Organisation bekannt. Dennoch fordert der bayerische Landesverband, dass mehr Schalenwild in Wäldern erlegt werden soll. Laut den Naturschützern sorgen die vielen Rehe, Hirsche und andere Wildarten in zahlreichen Gebieten dafür, dass wertvolle Mischbaumarten nicht aufwachsen können, weil sie regelrecht aufgefressen werden.