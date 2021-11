Und wieder ein Kraftakt beim Impfen in Aichach-Friedberg

Plus Im Landkreis Aichach-Friedberg schießt die Nachfrage nach Corona-Auffrischungsimpfungen in die Höhe. Wird der Kraftakt, den Ansturm zu bewältigen, gelingen?

Mitten in der vierten Corona-Welle müssen Landkreis und Arztpraxen einen neuen Kraftakt absolvieren, um den Ansturm der Impfwilligen zu bewältigen.