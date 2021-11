Unterstände am Bahnhalt St. Afra fallen zur schlechtesten Zeit weg

Plus Es klingt wie ein schlechter Scherz: Die Bahn baut ausgerechnet im September zwei der drei Wartehäuschen am Bahnsteig ab.

Der Meringer Haltepunkt St. Afra hat mit seiner verkehrsgünstigen Lage seine Vorteile. Besonderer Aufenthaltskomfort hat jedoch noch nie dazu gezählt. Eine eigene Wartehalle oder eine Bahnhofsgaststätte fehlen hier. Lediglich drei Unterstände bieten einen gewissen Schutz vor Regen. Zwei davon hat die DB Station und Service im September abgebaut. Eigentlich sollte bis Oktober ein Ersatz geschaffen werden.