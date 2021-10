Warum Bauen in Friedberg so mühsam ist

Plus Selbst kleine Flächen können in Friedberg nur noch unter Schwierigkeiten aufgeplant werden. Die Verantwortung trägt die Stadtpolitik selbst.

Neues Baurecht zu schaffen ist ein mühsames Geschäft - vor allem in Friedberg. Egal ob es sich um eine Nachverdichtung oder ein komplettes Baugebiet handelt, regelmäßig ist mit Widerstand der Grundstücksbesitzer, der Investoren oder der Nachbarschaft zu rechnen. Das zeigt sich auch bei den beiden Vorhaben, die aktuell den Planungsausschuss des Friedberger Stadtrats beschäftigen.