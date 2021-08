Wer sind die Bösen: Jugendliche oder Erwachsene?

Plus Immer wieder gibt es Beschwerden über Jugendtreffpunkte. Spitzt sich das Problem immer mehr zu, und keiner tut etwas dagegen?

Nachts Gegröle und morgens Scherben im Sandkasten: Solche Beschwerden über junge Leute häufen sich im Sommer wieder. Der Ruf nach der Polizei und der Verantwortung der Kommunen ist laut. Aber, um ehrlich zu sein: Das ist ein unlösbares Problem.