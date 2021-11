Wie lässt sich eine Partnerschaft mit Afrika mit Leben erfüllen?

Plus Friedberg hat jetzt eine Partnerstadt in Togo. Das ist ein guter Schritt. Die Partnerschaft mit Leben zu erfüllen, wird aber nicht leicht.

Nicht Südtirol oder die Steiermark, sondern Togo: Manche mögen den Kopf schütteln über die Entscheidung des Stadtrats für eine Partnerschaft mit Zafi. Doch Friedberg ist damit nicht allein. 700 Kommunen in Deutschland haben Partnerschaft mit Orten im Globalen Süden. Es ist der richtige Schritt in der heutigen Zeit. Aber damit er nicht ins Leere geht, ist Kreativität nötig.