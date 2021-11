Zu viel Geld auf dem Konto: Mering soll sinnvoll investieren statt Strafzinsen zahlen

Plus Mering muss Strafzinsen zahlen. Dabei stehen im Ort zahlreiche Vorhaben an - da müssen keine Millionenbeträge auf dem Konto liegen bleiben.

Strafzinsen wegen zu vielen Geldes auf dem Konto - das ist ein Problem, das man eher von wohlhabenden Kommunen wie Friedberg kennt. Dass der Markt Mering, der ständig knapp bei Kasse ist, seit Monaten für überschüssige Beträge auf den Konten zahlen muss, die noch dazu überwiegend aus einem Kredit stammen, das zeugt doch von massiven Fehleinschätzungen bei der Finanzplanung.