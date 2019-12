vor 34 Min.

Kommunalwahl 2020: Helmut Luichtl startet den zweiten Anlauf in Merching

Plus Der 55-Jährige will Bürgermeister in Merching werden. Vom CSU-Ortsverband ist er dafür einstimmig nominiert.

Von Christina Riedmann-Pooch

Lange habe es gebraucht, bis sein Entschluss gereift sei – aber wenn er Merchings neuer Bürgermeister werden würde, hätte er schon konkrete Vorstellungen, was er alles angehen würde. Nachdem er seit zwölf Jahren im Gemeinderat ist, wüsste er auch, wie er die Projekte fast nahtlos weiterführen könnte, sagt Helmut Luichtl, 55-jähriger Bürgermeisterkandidat der Merchinger CSU. Als Diplom-Betriebswirt mit Schwerpunkt in der IT, könnte er seiner Aussage nach auch die Verwaltung mit seinen Kenntnissen deutlich mehr unterstützen und entlasten. Er war unter anderem mehr als ein Jahrzehnt im Rechnungsausschuss der Gemeinde und schätzt die parteiübergreifende, konstruktive Arbeit im Rat ebenso wie die Zusammenarbeit mit der Verwaltung.

Für ihn sei das die Grundvoraussetzung, damit er die laufenden Projekte wie den Ausbau der Landsberger Straße, den Kreisverkehr, den Radweg in Richtung Unterbergen sowie den Um- und Ausbau der Schule weiterführen könnte. Auch müsse man die Entwicklung im Kindergarten- und Hortbereich im Auge behalten, Ausschau nach neuen Gewerbegebieten halten und die Wohnbebauung moderat angehen. Luichtl will sich gezielt für die Senioren einsetzen, damit diese auch den Lebensabend in der Ortschaft genießen könnten. Auch für die Sanierung der Gemeindestraßen hat er einen Plan. Großer Rückhalt für den Merchinger Schon vor sechs Jahren konnte er sich vorstellen, Bürgermeister zu werden. Bei der letzten Wahl war er Martin Walch, der sich fast 88 Prozent der Stimmen sicherte, deutlich unterlegen – aber dies, sagt er, wäre damals schon abzusehen gewesen. Wahrscheinlich habe Walch mehr Angst vor dem Wahlergebnis gehabt als er, fügt er hinzu. Natürlich wäre das Wahlergebnis eine Enttäuschung gewesen, aber umschmeißen würde ihn das nicht. Intern hat er kürzlich bei der Nominierung ein einstimmiges Ergebnis innerhalb der Partei bekommen. Auch Landratsabgeordneter Peter Tomaschko steht hinter ihm und war bei seiner Bestätigung als Bürgermeisterkandidat dabei (wir berichteten). Ihn löste Luichtl vor 16 Jahren als Ortsvorsitzender ab. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Großen Rückhalt finde der 55-Jährige in seiner Frau Patrizia, mit der er 32 Jahre lang verheiratet ist und auf seine beiden Kinder und deren Partner sei er „sehr stolz“. Seine Hobbys wie Tanzen, Lesen, Wellness oder Saunen kämen im Moment zu kurz, aber immerhin konnte er mit seiner Frau im Sommer wieder einmal auf eine Motorradtour gehen – durch insgesamt vier Länder. Luichtl war zwölf Jahre lang bei der Bundeswehr und ist immer noch Reservist und deshalb auch im Veteranenverein aktiv. Auch bei diversen anderen Vereinen in Merching ist er dabei. „Ich bin gerne für andere da“, betont er. So ist er Internetbeauftragter bei den D’Paartalern, dem Huosigau und dem Bayerischen Trachtenverband. Auch ist er in der Feuerwehr als Gruppenführer und Kassier engagiert und schätzt die Kameradschaft unter den Feuerwehrleuten – wie etwa seinem Gegenkandidaten Markus Storch von den Freien Wählern. Gegen ihn will er keinen Wahlkampf führen, nur für das Amt, betont Luichtl. Markus sei sein Freund und das solle auch so bleiben. Er selbst hat sich für ein neues Ziel entschieden, das er auch durchziehen will: „Ich will der neue Bürgermeister werden – für Merching, Steinach, Hochdorf, Brunnen und Putzmühle.“ Zu 100 Prozent stehe er dazu, setzt er nach – und das würde auch für eine zweite Amtsperiode gelten. Lesen Sie dazu auch: Merching hat einen zweiten Bürgermeisterkandidaten

