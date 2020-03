01:13 Uhr

Kommunalwahl 2020 in Friedberg: Alle Ergebnisse der Bürgermeister- und Stadtrat-Wahl

Aktuelle Ergebnisse zur Bürgermeister- und Stadtrat-Wahl in Friedberg: Hier bekommen Sie diese Wahlergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Bayern, sobald sie vorliegen.

Hinweis: Wenn die Ergebnisse vorliegen, finden Sie sie in den Grafiken in diesem Text. Bitte laden Sie den Artikel zu einem späteren Zeitpunkt neu, falls noch keine Zahlen angezeigt werden.

Bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern werden am 15. März auch in Friedberg der Bürgermeister und der Stadtrat gewählt. Noch am selben Abend sollen die Ergebnisse feststehen. Dann finden Sie die Wahlergebnisse in diesem Artikel.

Friedberg - aktuelle Ergebnisse zur Kommunalwahl 2020: Bürgermeister- und Stadtrat-Wahl

Am 15. März können die Menschen in Friedberg bis 18 Uhr abstimmen. Mit dem Schließen der Wahllokale beginnt die Auszählung. Die Wahlergebnisse der Bürgermeister- und der Stadtrat-Wahl in Friedberg sollen noch am selben Abend feststehen. Wir aktualisieren dann diesen Artikel.

Wenn bei der Bürgermeister-Wahl keiner der Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommt, müssen die beiden mit den besten Ergebnissen am 29. März in die Stichwahl.

Der amtierende Bürgermeister Roland Eichmann tritt erneut an. Seine Herausforderer sind Florian Fleig ( CSU), Egon Stamp (Grüne), Cornelia Böhm ( FDP) und Johannes Hatzold (Freie Wähler).

Da Friedberg zu den Städten in Bayern mit einer Einwohnerzahl zwischen 20.000 und 30.000 gehört, gibt es 30 Plätze im Stadtrat. Damit werden 30 Kandidaten in das Gremium einziehen.

Ergebnis der Stadtratswahl in Friedberg: Wahlergebnisse der vergangenen Kommunalwahl

2014 hatte sich in Friedberg Roland Eichmann als Bürgermeister durchgesetzt, musste aber vorher noch in die Stichwahl. Das waren die Ergebnisse der vergangenen Stadtrat-Wahl:

CSU : 13 Sitze

: 13 Sitze SPD : 7 Sitze

: 7 Sitze Grüne: 3 Sitze

Parteifreie: 3 Sitze

FW : 2 Sitze

: 2 Sitze FDP : 1 Sitz

: 1 Sitz ÖDP : 1 Sitz

Hier finden Sie unsere wichtigsten Artikel zur Kommunalwahl 2020 in Bayern. (sge)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen