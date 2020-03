vor 52 Min.

Kommunalwahl: Chantal Wieja will neue Wege gehen

Chantal Wieja will Bürgermeisterin in Merching werden.

Plus Sieben Fragen an Chantal Wieja, die für die Parteifreien Bürger Merching ins Rathaus einziehen will.

Die 30-jährige Sozialpädagogin Chantal Wieja bewirbt sich in Merching um das Bürgermeisteramt. Für ihren Heimatort hat sie einige Ziele wie etwa ein Mehrgenerationenwohnen, die sie gerne umsetzen würde. Denn die junge Frau denkt an die Jugend genauso wie an die älteren Menschen in Merching.

Was ist Ihr wichtigstes Vorhaben? Chantal Wieja: Die Umsetzung von Wohn- und Lebensstrukturen in Merching, die sich in einer sicheren Infrastruktur, Nachhaltigkeit und entsprechenden Angeboten für jegliche Altersgruppen widerspiegeln. Welche politischen Fehler in ihrer Gemeinde würden Sie gerne ungeschehen machen? Chantal Wieja: Anstatt mich damit zu beschäftigen, was gerne ungeschehen sein sollte, ist es mir wichtiger, darauf zu blicken, was in der Zukunft besser gemacht werden könnte. Dazu zählt für mich beispielsweise, unwirtschaftliche Ausgaben, die den gemeindlichen Haushalt belasten, in Zukunft genauer zu prüfen und zu vermeiden. Was wollen Sie für die Jugend in Ihrem Ort tun? Chantal Wieja: Ich wünsche mir eine vereins- und schulunabhängige Anlaufstelle für Jugendliche in Form eines Jugendtreffs, den die Jugendlichen aktiv selbst mitgestalten. Ich möchte mich aktiv für die Umsetzung einsetzen. Was brauchen die Senioren in Ihrem Ort? Chantal Wieja: Neben persönlichen Kontakten durch den Erhalt der dörflichen Struktur muss es geeignete Wohnformen für Senioren geben. Dabei sollen Senioren gezielt im Geschehen eingebunden bleiben beispielsweise durch ein Mehrgenerationenhaus, bei dem sich Jung und Alt gegenseitig unterstützen. Das ist Chantal Wieja 1 / 8 Zurück Vorwärts Alter 30

Aufgewachsen In Merching

Wohnort Merching

Familienstand Ledig

Kinder Keine Kinder

Ausbildung und Beruf Studium der Sozialen Arbeit, tätig als Sozialpädagogin in der stationären Jugendhilfe und ambulanten Familienhilfe

Hobbys Wandern, Lesen, Fitness, Schwimmen, Reisen, Klavier

Politische Ämter, Vereinsmitgliedschaften und Ehrenämter Keine Was sind Ihre persönlichen Untugenden? Chantal Wieja: Ich bin leider ein wenig tollpatschig, sodass mir gerne mal der Kaffeebecher aus der Hand fällt. Worüber können Sie lachen? Chantal Wieja: Situationskomik und Satire. Was wird Ihre schwierigste Aufgabe als Bürgermeisterin? Chantal Wieja: Jung und Alt zu ermutigen, dass Merching auch oder gerade mit „neuen Wegen“ ein lebenswertes Merching sein wird. Lesen Sie dazu auch diesen Artikel: Kommunalwahl: Merching steht vor einem Wechsel(Plus+)

