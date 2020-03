Kommunalwahl: In Steindorf tut sich einiges

Plus Bürgermeister Paul Wecker hat als einziger Kandidat der kleinen Gemeinde Steindorf noch eine ganze Reihe von Aufgaben vor sich. Um welche es geht.

Mit den Ortsteilen Eresried, Hausen, Hofhegnenberg und dem namensgebenden Hauptort ist Steindorf nach wie vor die kleinste Gemeinde im Landkreis. Doch immerhin hat diese im vergangenen Jahr die 1000-Einwohner-Marke geknackt. Amtsinhaber Paul Wecker tritt hier zum vierten Mal zur Wahl an und hat keinen Gegenkandidaten. Nominiert wurde er von der Wählergemeinschaft Steindorf-Hausen-Eresried. Für den Gemeinderat tritt mit einer eigenen Liste außerdem die Freie Wählergemeinschaft Hofhegnenberg an.

In der vergangenen Amtsperiode hat die Entwicklung der Kommune an Dynamik gewonnen, und auch für die kommenden Jahre steht einiges an. Wichtigstes Vorhaben ist, wie berichtet, der Bau des neuen Feuerwehrhauses für die mittlerweile zusammengeschlossenen Einsatzkräfte der einzelnen Ortsteile. Rund 1,2 Millionen Euro sind dafür veranschlagt. Und auch die Anschaffung eines neuen Löschgruppenfahrzeugs für rund 400.000 Euro muss Steindorf dafür schultern.

In Steindorf ist ein Bürgerzentrum geplant

Als nächstes Projekt steht dann der Bau eines Bürgerzentrums an, für das die Standortfrage aber noch nicht abschließend geklärt ist. Erleichtert werden diese Planungen dadurch, dass die Gemeinde finanziell gut dasteht, sie ist seit 2013 schuldenfrei. Das hat es Steindorf in der Vergangenheit schon ermöglicht, auf die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen zu verzichten und sich damit den ganzen Ärger zu sparen, den andere Kommunen derzeit mit der Abschaffung der entsprechenden Satzung haben.

In der Ortsmitte befindet sich das Gemeindehaus, in dem der Bürgermeister sein Büro hat und auch Veranstaltungen stattfinden. Hier könnte auch der Standort für das künftige Bürger-Zentrum sein, das die Kommune plant. Bild: Anja Dondl

Auch bei den anstehenden Projekten hat Steindorf dadurch größere Entscheidungsspielräume. Die Investitionen für die örtliche Feuerwehr lassen sich nach Einschätzung des Bürgermeisters komplett ohne Schulden umsetzen. Beim Bürgerzentrum kann es sein, dass eine Kreditaufnahme nötig wird. Hier sollen aber über Förderprogramme auch Zuschüsse ausgeschöpft werden.

Zu den komfortablen Gemeindefinanzen trägt seit vielen Jahren ganz wesentlich die Firma Oil Quick bei, die als wichtigster Arbeitgeber am Ort mittlerweile beinahe 100 Menschen beschäftigt. Auch sonst verfügt Steindorf für eine Gemeinde dieser Größe über ein reges Gewerbe. Mit Radlbauer und Fahrrad Berchtold gibt es gleich zwei Radläden im Ort, und auch der Torgauer Landhandel hat seinen Sitz in Steindorf.

Lücken gibt es in Steindorf bei der Nahversorgung

Lücken gibt es wie in vielen kleineren Orten bei der Nahversorgung. Hier deckt die örtliche Metzgerei Glas einiges ab, die neben ihrem Kernsortiment auch eine Auswahl an Backwaren und weitere Produkte des täglichen Bedarfs anbietet. Ein richtiger Lebensmittelladen fehlt jedoch. So wurde im Rahmen des Gemeindeentwicklungskonzepts, das Steindorf 2018 mit einem Planungsbüro erarbeitet hat, auch über einen Dorfladen diskutiert, konkrete Pläne in dieser Hinsicht gibt es im Moment jedoch nicht.

Eine der größten Herausforderungen in den vergangenen Jahren war der Hochwasserschutz für den Schmitterbach. Steindorf hat hier mit dem Damm, der im vergangenen Jahr eingeweiht wurde, seine Hausaufgaben erledigt. 2,2 Millionen Euro hat die Anlage insgesamt gekostet, von denen der Freistaat 65 Prozent übernimmt.

Während die größeren Kommunen im Landkreissüden ihr Wachstum kaum bremsen können, entwickelt sich Steindorf deutlich kontrollierter.

Die Kommune hat im vergangenen Jahr für fünf kleinere Baugebiete die Weichen gestellt, die allerdings erst nach und nach umgesetzt werden und den Bedarf der Bürger an Bauplätzen für die nächsten zehn bis 15 Jahre decken sollen. Als Erstes steht die Verwirklichung des Gebiets Steindorf-Ost an, wo rund 15 Bauplätze entstehen.

