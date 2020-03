vor 56 Min.

Kommunalwahl: Markus Storch will die dörflichen Strukturen erhalten

Markus Storch will Bürgermeister in Merching werden.

Plus Sieben Fragen an Markus Storch, der Merching Bürgermeister werden will und Kandidat der Freien Wähler ist.

Der 49-jährige Markus Storch ist bislang noch nicht politische aktiv gewesen. Doch jetzt will sich der Merchinger, der in zahlreichen Vereinen engagiert ist, als Bürgermeister für seinen Heimatort einsetzen und dazu beitragen, den besonderen Charakter des Ortes zu bewahren.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Was ist Ihr wichtigstes Vorhaben? Markus Storch: Ich möchte die positive Entwicklung der Gemeinde Merching der letzten Jahre erhalten und fortführen, besonders unter Berücksichtigung der dörflich bzw. ländlich geprägten Sozial- und Baustrukturen. Welche politischen Fehler in ihrer Gemeinde/Stadt würden Sie gerne ungeschehen machen? Markus Storch: In Merching gibt es, relativ zentral gelegen, eine attraktive Fläche, die – zum Teil – vorschnell veräußert wurde und deren Planungsprozess seit Langem festgefahren ist und deswegen nicht als Bauland zur Verfügung steht. Zur Lösung dieses Konflikts würde ich gerne beitragen. Was wollen Sie für die Jugend in Ihrem Ort tun? Markus Storch: Als Ansprechpartner für die Wünsche und Sorgen der Jugendlichen erreichbar sein und weiterhin die hervorragende Jugendarbeit in den Vereinen unterstützen. Was brauchen die Senioren in Ihrem Ort? Markus Storch: Teilhabe, in Form altersgerechter Wohngelegenheiten und durch Bereitstellen von Hilfs- und Mobilitätsangeboten. Was sind Ihre persönlichen Untugenden? Markus Storch: Ich bin eher laut und leider manchmal zu direkt. Worüber können Sie lachen? Markus Storch: Gutes Kabarett z.B. Gerhard Polt, keine Comedy. Das ist Markus Storch 1 / 8 Zurück Vorwärts Alter 49 Jahre

Aufgewachsen in Merching

Wohnort Merching

Familienstand verheiratet

Kinder drei Söhne (22, 20, 17 J.)

Ausbildung und Beruf Konditorlehre (Augsburg), Bäckerlehre und Gesellenzeit (München), Konditormeister, 16 Jahre Führungsverantwortung und Ausbilder im elterlichen Bäckerei-/Konditoreibetrieb, Fachstudium zum Lebensmittelverarbeitungstechniker, seit 2016 Produktionsleiter bei einem regionalen, mittelständischen Lebensmittelhersteller

Hobbys Skifahren, Skitourengehen, Blasmusik, Radfahren

Politische Ämter, Vereinsmitgliedschaften und Ehrenämter bisher keine politischen Ämter. Freiwillige Feuerwehr Merching: über 30 Jahre aktiver Dienst (Gruppenführer), sechs Jahre Kassenwart, 19 Jahre 1. Vorsitzender, Musikverein Merching (MVM): einer der drei Gründer, Beisitzer, 19 Jahre aktiver Musiker. Mitglied des TSV Merching, Krieger- und Soldatenverein Merching, Obst- und Gartenbauverein Merching sowie dem Deutscher Alpenverein Was wird Ihre schwierigste Aufgabe als Bürgermeister? Markus Storch: Sowohl den kommunalpolitischen Herausforderungen als auch den Erwartungen in meine Person gerecht zu werden. Lesen Sie dazu auch diesen Artikel: Kommunalwahl: Merching steht vor einem Wechsel(Plus+)

Themen folgen