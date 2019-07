vor 41 Min.

Komponist von "Babylon Berlin" kommt nach Friedberg

Friedberger und New Yorker Musiker spielen im Herbst gemeinsam im Schloss. Wie Jugendliche dabei von Profis lernen können.

Von Ute Krogull

New York, Österreich und Friedberg treffen im November zusammen. Dann organisiert der Trompeter und Musiklehrer Peter Oswald zum zweiten Mal ein Musikfestival, an dem internationale Musikgrößen, die Augsburger Uni Big Band und Friedberger Nachwuchstalente gemeinsam mitwirken.

Mit dabei ist wieder Gene Pritsker, der als Orchestrator und teilweise auch Komponist an der Erfolgsserie „Babylon Berlin“ mitwirkte, Musik für „Cloud Atlas“ und „Das Parfüm“ schrieb. „Hollywood in Concert“, „Babylon Berlin“ und „Alpenländisch trifft New York“ heißen drei Konzerte, auf die sich Musikfans freuen können.

Peter Oswald, der selber zwei Kinder hat, ist es ein Anliegen, junge Menschen zu fördern. Profis und Anfänger zusammenbringen - geht das? Da ist er optimistisch. „Ich bin oft in New York. Da sagen die Künstler nicht, das geht nicht, sondern machen einfach“, erklärt er. Und so haben Friedberger Schüler die Möglichkeit, Workshops mit erfahrenen Musikern zu besuchen, darunter Franz Hackl, der als Trompeter zwischen Tirol und den USA pendelt, aber auch die Band Tiktaalik, Bayerische Jazzpreisträger 2018. Oswald gründet sogar eine Friedberger All Star Bigband. Sie besteht aus ehemaligen Musikschülern – nicht zu verwechseln mit der Friedberger All Star Big Band im Musiksommer; unter diesem Namen formieren sich jedes Jahr Profi-Jazzer. Hier schon einmal das Programm:

Das ist das Programm in Friedberg und Augsburg

Workshop der Uni Big Band Augsburg mit Gene Pritsker und Peter Oswald sowie Cross-Over-Workshop mit der Jugendkapelle Friedberg.



Abends „Hollywood in Concert“ mit der Uni Big Band Augsburg und der Friedberger All Stars Big Band im Schloss; davor Workshop-Konzert der Mittelschule Friedberg mit Unterstützung des bayerischen Kultusministeriums.



Konzert „Alpenländisch trifft New York“ mit der Jugendkapelle Friedberg und der Band Tiktaalik im Schloss um 19 Uhr.



Workshop-Tag für Jugendkapelle, Gymnasium, Realschule und Musikschule Friedberg sowie Blechbläserworkshop „Weniger üben - besser spielen“.



Konzert „Babylon Berlin“ mit der Uni Big Band Augsburg um 20 Uhr in der Universität Augsburg.



