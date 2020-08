vor 17 Min.

Konradin-Realschule Friedberg: Abschied von Karl-Heinz Waldmüller

Plus Karl-Heinz Waldmüller war fast 40 Jahre an der Konradin-Realschule in Friedberg tätig. Jetzt verabschieden Kollegen und Eltern den Konrektor lobend in den Ruhestand.

Nach fast 40 Dienstjahren an der Konradin-Realschule Friedberg, die zur Zeit seines Einstandes noch nicht einmal ihren heutigen Namen trug, wurde Konrektor Karl-Heinz Waldmüller in den Ruhestand verabschiedet. Vielen Generationen von Schülerinnen und Schülern ist Waldmüller als Biologie- und Religionslehrer sowie als Mitglied der Schulleitung in Erinnerung.

Der gebürtige Weißenburger begann seine berufliche Laufbahn 1981 als Studienreferendar an der Realschule in Friedberg und beendete sie nun hier als stellvertretender Schulleiter.

Karl-Heinz Waldmüller prägte das Profil der Friedberger Realschule

Nicht nur in dieser verantwortungsvollen Funktion prägte Karl-Heinz Waldmüller das Profil der Friedberger Realschule maßgeblich mit. Dabei lagen ihm neben der steten zeitgemäßen Weiterentwicklung der Schulorganisation besonders der schulische Erfolg und die individuelle Förderung der Schüler am Herzen.

Im Rahmen einer Feier unter den aktuellen Corona-Einschränkungen, moderiert von Andreas Bolleininger, nahmen die Kolleginnen und Kollegen sowie Vertreter des Elternbeirats Abschied von ihrem Konrektor. Nach der Überreichung der Urkunde zum offiziellen Eintritt in den Ruhestand durch Schulleiterin Daniela Walther erhielt der scheidende Stellvertreter ein originelles „Übertrittszeugnis“, garniert mit launigen Bemerkungen und einer Bildergalerie aus seinem langen Berufsleben.

Schüler der Konradin-Realschule zeichnen für ihren Konrektor

Dieter Gerkhardt präsentierte als Vorsitzender der Fachschaft Biologie und des Personalrats „Konradins buntes Tierleben“, illustriert mit Schülerzeichnungen zum karikierten Konterfei des Konrektors. Die Lehrkräfte des Fachbereichs Katholische Religion überreichten ihrem Fachkollegen reichhaltige „Wegzehrung“ mit vielfältigen Produkten aus dem Heiligen Land.

Fast vier Jahrzehnte war Karl-Heinz Waldmüller an der Konradin-Realschule Friedberg tätig. Bild: Carina John

Als „Gastredner“ dankte der ehemalige Schulleiter Anton Oberfrank, der bereits zum Schulhalbjahr in den Ruhestand trat, noch einmal herzlichst seinem „engsten Wegbegleiter und Reisegefährten in einem gemeinsamen Vierteljahrhundert“ und holte ihn ab „aus dem Diesseits des dienstlichen Daseins ins Jenseits bar jeglicher schulischer Bürden und Lasten“. Im Namen des Kollegiums übergab Oberfrank seinem „dienstlichen Doppelgänger“ einen ganz persönlich gestalteten Reiseführer mit individuellen Ausflugstipps und Reiseempfehlungen der Schulfamilie für ein langes Leben nach der Schulzeit.

Originelle filmische Grüße der Kolleginnen und Kollegen stimmten den frisch gekürten Pensionär bereits humorvoll auf seinen Ruhestand ein. Die Vorsitzende des Elternbeirats, Isabella Eschenlohr, würdigte Waldmüllers langjähriges herausragendes Wirken zum Wohle der Friedberger Realschülerinnen und Realschüler.

Eine Feuershow zum Abschied

Karl-Heinz Waldmüller ließ in seiner Abschiedsrede einige amüsante Anekdoten aus seiner ungewöhnlich langen Tätigkeit an der Friedberger Realschule anklingen und dankte gerührt den Programmgestaltern, allen Mitwirkenden und einigen besonderen Freunden und Weggefährten. Mit kulinarischen Genüssen und einer „Feuershow“ mit Ralph Wöger und seinen Schülerinnen im Schulhof nahm die Verabschiedung einen heiteren Ausgang. (AZ)

