Konradin-Realschule lässt den Sommer klingen

Mitglieder der Bläserklasse boten dem Publikum in der Konradin-Realschule einen unterhaltsamen Abend.

Bläserensembles bieten in der Aula in Friedberg ein abwechslungsreiches Programm. Dafür gibt es viel Applaus, am Ende aber auch einen Grund zum Trauern

Beim Betreten des Schulhauses tönten noch die letzten Probenakkorde aus einem Klassenzimmer, in der komplett gefüllten Aula saßen gespannte Eltern, Lehrer und Gäste und die Lichttechnik wurde gerade noch nachjustiert, bevor das große Sommerkonzert an der Konradin-Realschule Friedberg begann.

Mit abwechslungsreichen und unterhaltsamen Darbietungen zeigten die dortigen Bläserensembles ihre klingenden Ergebnisse des ausgehenden Schuljahres. Und, so viel sei vorweggenommen, diese können sich hören lassen!

Power-Rock mit Hits von „Queen“

Zu Beginn gab die Bläserklasse 5e unter der Leitung des Fachvorsitzenden Musik, Andreas Bolleininger, den Ton an. Frisch und mutig spielten die jüngsten Musiker Variationen über das französische Volkslied „Sur le pont d’Avignon“ und versetzten die Zuhörer in Staunen, was zehn Monate nach den ersten Tönen auf ihren Instrumenten schon möglich ist. Fabian Lippmann glänzte mit schauspielerischem Talent als tollpatschiger Solist beim „Konzert für Triangel und Blasorchester“ von Mike Hanickel. Dass sie auch das Genre der Rockmusik beherrschen, zeigten die 23 Fünftklässler beim „Power-Rock“ mit zwei Hits der Gruppe „Queen“.

Das bringt die Herzen des Publikums zum Schmelzen

Anschließend enterten die erfahreneren Schüler der sechsten Klasse in ihren roten Shirts die Bühne. Gemeinsam mit ihrer Klassleiterin Heike Schamberger entführten sie das Publikum mit sehr stimmungsvollen Klängen ins mystische Land der Pharaos und an versteckte Orte schottischer Bäche. Die Hauptmelodie aus „Die Schöne und das Biest“ brachte die Die Herzen der Zuhörer zum Schmelzen. Dabei zeigten sie sich als versierte Instrumentalisten mit behutsamer Klangbalance und differenzierter Lautstärke, die hoffentlich auch nach diesem Schuljahr der Musik treu bleiben.

Das Schulblasorchester, wiederum mit Heike Schamberger am Dirigentenpult, ließ dann nach der Pause die ganze Bandbreite eines modernen Blasorchesters aufblitzen. Da erklang die „Kleine Nachtmusik“ Mozarts ebenso engagiert, wie die „Swords of Stavanger“ geschwungen wurden. Der mit Lady Gaga geforderte „Applause“ folgte auf den Fuß und riss das Publikum ebenso mit wie die ungewöhnliche Version des Metallica-Klassikers „Enter Sandman“.

Das Publikum fordert eine Zugabe

Tim Hillringhaus und Marlen Schamberger führten zwischen den Stücken kurzweilig durch das Programm. Mit großer Spielfreude und rhythmischer Präzision gab das Abschlussstück, Queens „Don’t stop me now“, die Marschroute vor: Zugabe!

Als Solisten brillierten bei verschiedenen Stücken traditionell die Absolventen aus den zehnten Klassen, denen die Musikfamilie der Konradin-Realschule schon jetzt hinterhertrauert: Marlen Schamberger und Moritz Wiebel (beide Altsaxophon), Alexander Georgi (Baritonsaxophon), Michael Pecher (Tenorsaxophon und E-Gitarre), Maria Schmalfuß (Trompete) und Sophie Späth (Querflöte).

