vor 35 Min.

Konter machen Stätzling den Garaus

Am Ende saßen die Stätzlinger Karsten Binder, Manuel Utz und Tobias Wehren (von links) niedergeschlagen und enttäuscht auf dem Rasen. Die 1:3-Niederlage im Relegations-Rückspiel gegen den SC Aufkirchen besiegelte den Stätzlinger Abstieg in die Bezirksliga.

Der FCS verliert das Rückspiel gegen den SC Aufkirchen mit 1:3 und muss so in die Bezirksliga absteigen. Die Gäste nutzen ihre Chancen konsequenter.

Von Andreas Heckmeier und Peter Kleist

Der FC Stätzling hat es nicht geschafft: Drei Tage nach dem 1:1 im Hinspiel setzte es im Rückspiel der ersten Relegationsrunde am späten Sonntagnachmittag auf eigenem Platz eine 1:3-Niederlage gegen den mittelfränkischen Bezirksliga-Zweiten SC Aufkirchen. Damit ist die Landesligazeit des FCS nach zwei Jahren beendet, das Team muss den bitteren Gang in die Bezirksliga antreten. Während der FC Stätzling bei zwei Pfostentreffern auch etwas Pech hatte, nutzten die Gäste ihre Chancen nach dem Seitenwechsel konsequent.

Groß war die Enttäuschung natürlich bei den Verantwortlichen des FCS. „Wir sind heute einfach nicht richtig auf Betriebstemperatur gekommen, vielleicht waren die Jungs auch zu nervös. Aber man muss es auch realistisch betrachten und zugeben, dass Aufkirchen heute die bessere Mannschaft war“, so Abteilungsleiter Michael Baumeister.

Auch Trainer Alex Bartl war nach dem Schlusspfiff geknickt. „Wir sind nicht gut ins Spiel reingekommen, man hat anfangs beiden Teams die Angst vor dem Versagen angemerkt. Und nach dem 0:1 haben wir uns nicht mehr zurückfighten können, da gingen die Köpfe einfach nach unten“, meinte der Trainer.

Beide Teams begannen sehr vorsichtig und erspielten sich in der ersten Spielhälfte nur wenige Tormöglichkeiten. Franz Losert versuchte es aus der Distanz und Stefan Winterhalter sorgte kurze Zeit später für die erste Torwartparade. Lediglich in der 18. Minute gab es eine große Gelegenheit für einen Stätzlinger Treffer, aber ein Torschuss von Nico Gröb wurde vom Gästekeeper an den Pfosten gelenkt. Beide Mannschaften scheuten weiterhin das Risiko und ließen gelungene Kombinationen vermissen. In der 38. Minute lief Stefan Winterhalter nach einem klugen Pass auf und davon, entschied sich aber dann für die schlechtere Variante, nämlich einen Rückpass – und der kam nicht an. Kurz vor der Halbzeitpause sorgte ein Ausflug von FCS-Keeper Julian Baumann außerhalb des Strafraums für Aufregung, doch die Sache blieb ohne Folgen.

Die Gastgeber kamen besser aus der Kabine und hatten durch Franz Losert, der die Lederkugel knapp am Pfosten vorbei spitzelte, eine große Chance. Völlig überraschend fiel der erste Treffer aber auf der Gegenseite. Simon Babel umspielte nach einem langen Pass den herausstürmenden Baumann und schob zum 1:0 für die Mittelfranken ein. Nachdem Christoph Mittermaier einen Kopfball auf der Linie klären musste, zwang Losert den Gästekeeper Tim Friedrich mit einem Schuss aus 20 Metern zu einer Parade. Nur kurze Zeit später knallte Sebastian Kraus nach Steilpass des eingewechselten Manuel Utz den Ball nur an den Pfosten. Der FCS konnte nur selten eine Drangperiode aufbauen und musste sich stets der Konterangriffe erwehren. Und die Konter der Gäste saßen dann auch: Tobias Babel (87.) und Max Bernecker schraubten dadurch das Ergebnis in den Schlussminuten sogar auf 0:3 aus Stätzlinger Sicht. Sebastian Kraus gelang in der Nachspielzeit nur noch der 1:3-Ehrentreffer.

Am Ende war die Enttäuschung im Stätzlinger Lager entsprechend groß. „Das war heute das i-Tüpfelchen auf eine Saison, in der wir immer wieder mit großen Personalsorgen zu kämpfen hatten. Irgendwann kannst du das halt auch nicht mehr kompensieren und man muss sagen, es halt letztlich einfach nicht gereicht“, meinte Trainer Alex Bartl abschließend.

FC Stätzling Baumann, Horn (67. Utz), Mittermaier, Hadwiger, Losert, Rolle (46. Kraus), Gröb (56. Thurk), Wehren, Winterhalter, Binder, Tutschka – Tore 0:1 Simon Babel (55.), 0:2 Tobias Babel (87.), 0:3 Bernecker (90.+1), 1:3 Kraus (90.+2) – Zuschauer 365 – Schiedsrichter Andreas Kasenow (Baar-Ebenhausen)

