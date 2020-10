vor 47 Min.

Kontrolle in Dasing: Jetzt ist der Führerschein weg

52-Jähriger Autofahrer wird in Dasing mit 0,78 Promille aus dem verkehr gezogen .

Am Samstag kurz nach vier Uhr kontrollierte die Polizei einen 52-jährigen Pkw-Fahrer in der Unterzeller Straße in Dasing. Dabei stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,78 Promille. Nun drohen dem Mann ein Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot. (AZ)

Themen folgen