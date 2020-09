Konzepte für den Meringer Badanger sind notwendig

Plus Nur mit Planungssicherheit kann der Meringer Badanger als Event- und Freizeitgelände dauerhaft überleben.

Das Freizeitgelände am Meringer Badanger hat seinen Härtetest längst bestanden als vor neun Jahren die Veranstalter von Paarkult das Open Air mit Hans Söllner wagten. Acky Resch legte noch eins drauf und startete dort den Biergartenbetrieb, der mit seiner bayerischen Tradition, das auch selbstmitgebrachte Speisen dort verzehrt werden dürfen, sofort begeistert von den Gästen angenommen wurde.

Die Open Air-Konzerte von Haindling und EAV sowie das Konzert der Bayern-3-Band im Rahmen des Feuerwehr-Jubiläums mit mehreren Tausend Besuchern sind in diesem Jahr angesichts der Corona-Pandemie kaum mehr vorstellbar. Doch davon lässt sich Resch nicht abhalten und plant für 2021 wieder ein Festival.

Auch den Weihnachtsmarkt gibt er für Mering noch nicht auf. Diese Fähigkeit, sich trotz aller Widrigkeiten nicht unterkriegen zu lassen, sich auf alle Unwägbarkeiten wieder neu einstellen zu können, fehlt so manchen in diesen Tagen, da schlechte Nachrichten nur so reinprasseln.

Geduld der Nachbarn in Mering nicht überstrapazieren

Um aber künftig mehr Planungssicherheit für den Badanger zu gewähren, ist ein Nutzungskonzept dringend notwendig. Denn bislang spielten die Nachbarn wunderbar mit und zeigten viel Verständnis für den Biergartenbetrieb, die Konzerte und Festivals.

Deren Geduld darf nicht überstrapaziert werden.

