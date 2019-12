17.12.2019

Konzert weckt Vorfreude auf Weihnachten

In der Pfarrkirche von Derching sind viele „Stammgäste“ zu hören

Der Einladung der Pfarrei Derching zum traditionellen Adventskonzert in die Pfarrkirche Mariä Unbefleckte Empfängnis waren zahlreiche Gäste aus Nah und Fern gefolgt. Das weiträumige Gotteshaus bot den idealen räumlichen und akustischen Rahmen für die musikalischen Darbietungen unter der Gesamtleitung von Chorleiter Franz Seitz-Götz.

Stimmgewaltig eröffnete der Gemeinschaftschor Derching/ Hohenwart mit mehr als 50 Sängerinnen und Sängern das Konzert. Schon hier wurde offenbar, zu welch hoher Präzision und sängerischem Können Chorleiter Seitz-Götz seinen Chor geführt hatte. Auch die Altbayerische Stub’n-Musi unter der Leitung von Robert Obermair gehört zu den „Stammgruppen“ der Veranstaltung und erweiterte das Klangspektrum mit Zither- und Hackbrettklängen. Als Solist an der Orgel, zeigte Andreas Haller sein Können. Neben der Derchinger Bläsergruppe Bayerisch Blech unter Federführung von Petra Frey verbreitete der Derchinger Dreig’sang festliche Adventsstimmung.

Mit tosendem Beifall belohnten die Zuhörer die gemeinsamen Darbietungen der Violinensolistin Julia Thurner, Solosängerin Susanne Kapfer und dem Gemeinschaftschor. Ein nicht zu überbietender Ohrenschmaus voll Harmonie bis kräftig aufbrausend „You Raise Me Up“, brachte das große Gesangsspektrum aller Mitwirkenden zum Ausdruck.

Diakon Richard Fuchs richtete seinen Dank an die Mitwirkenden und an die Gäste und lud alle zum Mitsingen des Schlussliedes „Tochter Zion“ ein. Alles in allem ein gelungener Anstoß, sich in den kommenden Tagen mehr Besinnlichkeit zu gönnen. (FA)

