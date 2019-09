vor 37 Min.

Konzertverein plant sein erstes Konzert am Gymnasium

Pianistin Margit Henschel und ihre Mitstreiter bringen das bekannte Klavierduo Im Puls nach Mering. Was sonst noch geplant ist.

Von Peter Stöbich

„Hurra, wir haben es geschafft!“, schreibt Margit Henschel in einer E-Mail an alle Gründungs- und Vorstandsmitglieder des neuen Konzertvereins Mering. Die Vorsitzende freut sich über die vor wenigen Tagen erfolgte Eintragung ins offizielle Vereinsregister, mit der die praktische Arbeit nun beginnen kann. Auch die Satzung wurde von Finanzamt und Registergericht genehmigt.

„Unser erstes Konzert wird voraussichtlich Anfang kommenden Jahres stattfinden“, kündigt Henschel an. Im Januar sollen das international bekannte Klavierduo Im Puls und das Orchester Sphaira unter Leitung von Alexander Möck im Meringer Gymnasium auftreten.

Neuer Konzertflügel in Mering

Dort hatte Henschel mit einem Konzert im Frühjahr 2017 den neuen Konzertflügel eingeweiht, für dessen Anschaffung sie sich zuvor stark gemacht hatte. Seitdem stand das teure Instrument jedoch die meiste Zeit ungenutzt herum, weil die Schule nicht als Konzertveranstalter auftreten kann. „Die Kosten für Miete der Aula sowie Bestuhlung, Reinigung und Künstlergagen kann nur ein Verein stemmen“, war Henschel und einigen ihrer Musikfreunde schnell klar. Um regelmäßig Veranstaltungen finanzieren zu können, entschlossen sie sich zur Gründung eines offiziellen Vereins mit einem jährlichen Mitgliedsbeitrag von 25 Euro. Ergänzend werden zurzeit Spender gesucht, um in der Vereinskasse ein ausreichendes Finanzpolster zu schaffen. „Die Mitglieder sind grundsätzlich ehrenamtlich tätig“, heißt es in der Satzung. Sie können aber eine jährliche pauschale Tätigkeitsvergütung für Vorstandsmitglieder beschließen.

Henschel wuchs in der ehemaligen DDR auf

„Dass alles geklappt hat und wir gleich zum Start viele Kulturliebhaber begrüßen können, freut mich riesig“, sagt die Vorsitzende. Sie will künftig ihre Kontakte zu Künstlerkollegen im In- und Ausland nutzen, um in Mering Konzerte zu organisieren. Henschel ist an der Augsburger Universität Dozentin für Musikpädagogik und bereitet für den neuen Verein auch eine Internetseite vor. Sie wuchs in der ehemaligen DDR mit klassischer Musik auf, denn ihr Vater war Konzertpianist.

Weil sie als evangelische Christin nicht studieren durfte, lernte sie in Leipzig zunächst Erzieherin, arbeitete am Theater und sang im Opernchor. 1992 erreichte sie schließlich doch ihr großes Ziel und bestand ihre Eignungsprüfung als Pianistin.

