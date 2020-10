vor 32 Min.

Kornstraße in Kissing wird für Busverkehr gesperrt

Plus Wegen eines Wasserrohrbruchs gibt es Einschränkungen für den Verkehr in der Kissinger Kornstraße. Auch Autofahrer sind betroffen.

In Kissing muss ein Teil der Kornstraße wegen eines Wasserrohrbruchs von Donnerstag bis Montag, 15. bis 19. Oktober, für den gesamten Verkehr gesperrt werden.

Wie Christoph Larisch von der Bauverwaltung erklärt, muss der Bereich ab der B2 bis zum Getränkemarkt Ehrenreich in beide Richtungen zugemacht werden. Die Blumenstraße sei weiterhin von der Kornstraße aus erreichbar, die Rosenstraße nicht mehr. Die Arbeiten beginnen am Donnerstag voraussichtlich in den Morgenstunden. Die Bauverwaltung geht davon aus, dass sie am Montag abgeschlossen sind. Die Umleitung erfolgt über die Bahnhofstraße.

Sperrung der Kornstraße: Diese Haltestellen werden nicht angefahren

Die AVV-Regionalbuslinien 102 und 103 können während der Sperrung die Haltestellen „Kissing, Kornstraße“, „Kissing, Gunzenlee“ und „Kissing, Fliederstraße“ nicht anfahren. Für die Haltestelle „Kissing, Kornstraße“ wird in der Schulstraße (Nähe Einmündung in die Mohnstraße) eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.

Die Fahrgäste der Haltestelle „Kissing, Rosenstraße“ sollen auf die Haltestelle „Kissing, Gunzenlee“ in der Münchner Straße (B2) ausweichen. Den Fahrgästen der Haltestelle „Kissing, Fliederstraße“ steht als Ersatz die Haltestelle „Kissing, Schulstraße“ in der Schulstraße zur Verfügung. (schr-)

