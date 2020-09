vor 39 Min.

Kostenstreit um möglichen neuen Radweg zwischen Augsburg und Derching

Am Autobahnsee entlang könnte ein neuer Radweg von Augsburg nach Derching führen. Im Friedberger Stadtrat gab es darüber Streit.

Plus Das Projekt für einen neuen Radweg könnte die Lücke im Friedberger Norden schließen. Im Friedberger Stadtrat ist das wegen der hohen Kosten für eine Machbarkeitsstudie umstritten.

Von Thomas Goßner

Soll die Stadt Friedberg 30.000 Euro für eine Machbarkeitsstudie ausgeben, die einen Radweg zwischen dem Augsburger Autobahnsee und dem Gewerbegebiet in Derching untersucht? Darüber stritten die Stadträte bei ihrer jüngsten Sitzung. Und am Ende stand ein Kompromiss.

Derzeit gibt es eine Lücke im Radwegenetz: Wer von Derching zum Autobahnsee will, muss einen zehn Kilometer langen Umweg über Bergen und Mühlhausen auf sich nehmen, oder aber die stark und schnell befahrene Straße benutzen. Laut Polizei gab es dort in den Jahren zwischen 2015 und 2020 zwei Unfälle, bei denen Radler schwer verletzt wurden und die Autofahrer schuld waren. Zu den Opfern gehörte auch ein 44-jähriger Familienvater.

Die Stadt Augsburg schlägt Friedberg den Radwegebau vor

Die Stadt Augsburg ist nun laut Bürgermeister Roland Eichmann ( SPD) auf Friedberg zugegangen und hat den Bau eines Radwegs als Gemeinschaftsprojekt vorgeschlagen. Er könnte von Derching entlang der Straße am Forellenbach zum ADAC-Verkehrsübungsplatz, weiter nach Dickelsmoor und nördlich des Autobahnsees zur Mühlhauser Straße führen.

Das Problem aus Friedberger Sicht: Die Stadt besitzt kaum Grundstücke in ihrem Bereich, zudem müssten die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Bau eines drei bis dreieinhalb Meter breiten Radwegs auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen geprüft werden. Augsburg hingegen hat die nötigen Flächen für den Weiterbau nördlich der Straße am Autobahnsee.

Marion Brülls (Grüne) verwies auf das neue Radwegekonzept des Landkreises, das 325 Maßnahmen im Friedberger Stadtgebiet vorsehe. 36 davon würden als dringend eingestuft, weitere 79 als kurzfristig zu verwirklichen. Der Lückenschluss im Friedberger Norden rangiere hingegen unter den langfristigen Projekten.

Grüne fordern Alternativroute entlang des Siebenbrünnelgrabens

Sie forderte, sich an diesem Konzept zu orientieren. Statt 30000 Euro in die Machbarkeitsstudie zu investieren, könnte die Alternativroute entlang des Siebelbrünnelgrabens und des Affinger Wegs in Dickelsmoor ertüchtigt werden.

Das sah auch Johannes Hatzold (Freie Wähler) so: „Warum sollen wir den Augsburgern die Machbarkeitsstudie mitfinanzieren?“, fragte er. Schließlich brauche Augsburg diese Radwegeverbindung, um sicher zum Autobahnsee zu kommen. Wie Brülls und Hatzold sprach sich auch Wolfgang Rockelmann (Parteifreie Bürger) für eine Verbesserung der Anbindung über Siebenbrünnelgraben und Affinger Weg aus. „Mit 30.000 Euro wäre schon ein Großteil der Maßnahme finanziert“, sagte er.

Friedberger ÖDP-Stadtrat ist irritiert

Hubert Nießler ( ÖDP) fand es hingegen „irritierend, dass wir eine Problemstelle erkennen und dann nicht 30.000 Euro für die Planung ausgeben wollen“. Nils vom Wege, der kommissarische Leiter des Baureferats, zeigte sich zuversichtlich, dass man für diesen Betrag schon einen konkreten Planungsvorschlag bekommen werde. Diese Erfahrung habe er vor seinem Wechsel nach Friedberg in der Augsburger Bauverwaltung gemacht.

Für den Radweg fehlen auf Friedberger Flur die Grundstücke. Bild: Bernhard Weizenegger (Symbolbild)

Auch die CSU signalisierte Zustimmung zur Untersuchung. Ulrike Sasse-Feile (SPD) möchte dabei auch Alternativrouten zum Radweg entlang der Straße geprüft haben. Bürgermeister Eichmann warb für das Gemeinschaftsprojekt: „Der Radweg ist dazu da, den Augsburgern den Weg ins Wittelsbacher Land zu öffnen“, sagte er. Als Kompromiss offerierte Eichmann, sich im Beschluss weder auf einen Trassenverlauf noch auf einen bestimmten Geldbetrag festzulegen. Man werde aber auf jeden Fall noch einmal das Gespräch mit der Stadt Augsburg suchen.

Gegen diese geänderte Vorlage gab es fünf Stimmen von Grünen und Freien Wählern. Der Bauausschuss des Augsburger Stadtrats soll über die Studie in Kürze entscheiden.

