20:20 Uhr

Kraftakt für Kröten: So will Kissing Amphibien schützen

Naturschützer und Bauhof stellen an der Kreisstraße 12 von Mering nach Altkissing den Zaun auf. In diesem Jahr geschieht das ungewöhnlich früh.

Von Heike John

Die milden Temperaturen am vergangenen Wochenende und der häufige Regen haben schon die ersten Kröten aus ihren Winterquartieren gelockt. Ungewöhnlich früh im Jahr haben die Mitarbeiter des Kreisbauhofs nun den Amphibienschutzzaun entlang der Straße nach Altkissing aufgestellt.

Die Kissingerin Claudia Thomamüller mit Wohnort in Mering kümmert sich seit vielen Jahren als BN-Mitglied federführend um den Aufbau der Schutzmaßnahme an der Kreisstraße 12 von Mering nach Altkissing. Den richtigen Zeitpunkt für den Aufbau der Zäune zu finden, werde immer schwieriger, berichtet sie.

Die vergangenen zwei Jahre sei es viel zu trocken gewesen, weshalb sich die Wanderung der Amphibien von ihrem Winterquartier hinüber zum Eisweiher nach hinten verschoben hatte, sagt Thomamüller. „Es wurden sogar noch im Mai Laichballen von Grasfröschen gefunden, was sehr ungewöhnlich ist“, sagt Thomamüller. Insgesamt gibt es in diesem Jahr wieder acht Zäune im Landkreis.

Zaun in Kissing ist verlängert worden

Entlang der Kreisstraßen werden sie vom Kreisbauhof errichtet, an den anderen Orten von freiwilligen Helfern. „Wir versuchen immer permanent, etwas an den Übergängen zu verbessern“ so Thomamüller. Erfreulich sei, dass der knapp 350 Meter lange Zaun an der Altkissinger Straße um 250 Meter Richtung Kissing verlängert werden konnte.

Rund um die Krötenwanderung 1 / 3 Zurück Vorwärts Warum wandern Amphibien? Die Amphibien ziehen von ihren Winterquartieren, die oft in Wäldern liegen, zu den Laichgewässern, wo sie geboren worden sind. Bei Temperaturen von mehr als fünf Grad und hoher Feuchtigkeit laufen sie los. Vor allem in der Nacht und bei Morgendämmerung können viele Amphibien unterwegs sein.

Was macht die Reise für die Kröten und Frösche so gefährlich? Sie müssen Straßen überqueren, um zu ihren Laichplätzen zu kommen. Dabei reicht es, wenn die Autos an den Tieren vorbeifahren - der Druck zerfetzt die Organe Amphibien. Erdkrötenweibchen tragen Männchen auf den Rücken und können sich deshalb nur langsam fortbewegen. Oft legen die wechselwarmen Tiere auch mitten auf dem warmen Asphalt eine Pause ein.

Was kann ich machen, um Amphibien zu helfen? Langsam fahren! Experten empfehlen, die Geschwindigkeit auf maximal 30 km/h zu reduzieren, auch wegen der Helfer, die die Tiere über die Straße tragen. Am Besten ist es, Straßenabschnitte mit Krötenübergängen zu meiden. Wer einen Garten hat, sollte auf Pestizide verzichten und den Garten „verwildern“ lassen. Das heißt: mehr Wasser und Unterholz. Die Amphibien finden so einen Unterschlupf und können sich von den Insekten ernähren.

Dies ließ sich der Bund Naturschutz knapp 3400 Euro kosten. „An diesem kurvigen Streckenabschnitt haben wir uns früher beim Aufbau nie rangetraut.“ Zu schnell donnern doch manche Autofahrer mit ihren Wagen um die dortigen Kurven.

Der Kreisbauhof fuhr zum Aufbau mit großem Gefährt samt Warnblinkanlage und mobiler Absperrung vor. Auch in Aichach an der Verbindungsstraße nach Igenhausen entlang des Hieslinger Weihers kann der Amphibienschutzzaun verlängert werden – und zwar gleich von 300 auf insgesamt 700 Meter.

Milde und feuchte Nächte locken die Kröten heraus

Milde und feuchte Nächte locken die Kröten, Molche und Frösche aus ihren Verstecken heraus. Dann müssen die Zäune betreut werden und die in den Schutzeimern gesammelten Amphibien sicher zu ihrem Laichgewässer getragen werden. An kalten Nächten mit Frost oder bei großer Trockenheit ist im Gegensatz dazu keine Krötenwanderung zu erwarten.

In etwa um den Josefstag am 19. März sind die Amphibien in der Regel am aktivsten – diese Erfahrung haben die Helfer vom Bund Naturschutz gemacht. Für viele der Zäune im Umkreis werden noch ehrenamtliche Helfer gesucht, die bereit sind, in den kommenden Wochen etwas Zeit für den Amphibienschutz aufzuwenden.

