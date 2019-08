vor 25 Min.

Krankenhauschef Kazmierczak provoziert den Rausschmiss

Plus Vieles spricht für die These, dass der Geschäftsführer der Kliniken an der Paar nicht nur den Rückhalt beim Personal, sondern auch die Lust an seinem Job verloren hat.

Von Thomas Goßner

Als Krzysztof Kazmierczak vor zwölf Jahren seine Stelle als neuer Geschäftsführer der Kliniken an der Paar antrat, da schienen die beiden Krankenhäuser im Wittelsbacher Land nach turbulenten Jahren in ruhigere Fahrwasser zu steuern.

Die Schließung der Häuser in Mering, Aindling und Pöttmes, das Ringen um die richtige Lösung für Friedberg, die permanenten Wechsel in der Klinikleitung hatten um die Jahrtausendwende die politische Diskussion im Landkreis bestimmt. Kazmierczak: Mediziner und Betriebswirt in einem Kazmierczak, der sich im Auswahlverfahren gegen 60 Bewerber durchgesetzt hatte, brachte als Mediziner und Betriebswirt das richtige Rüstzeug für diese Aufgabe mit. Die Kliniken erhielten neue Aufgaben und Abläufe, wodurch sich auch hoch qualifiziertes Personal finden und das Defizit vorübergehend auf Null senken ließ. Krzysztof Kazmierczak war lange Hoffnungsträger für die Kliniken an der Paar. Jetzt ist er gescheitert. Schon früh gab es aber auch Hinweise darauf, dass Kommunikation trotz aller Beredsamkeit nicht Kazmierczaks Stärke war. Das Verhältnis war zwischen Geschäftsführung und Chefärzten war teilweise derart gestört, dass Landrat Klaus Metzger bei einem Runden Tisch vermitteln musste. Kein Wechsel, so lange der Krankenhaus-Neubau in Aichach nicht steht Viel Erfolg hatte das nicht: Zur 2017 anstehenden Vertragsverlängerung gab es anonyme Vorwürfe gegen Kazmierczak, die nur aus den Reihen des Führungspersonals kommen konnten. Auch die Defizite waren inzwischen wieder angestiegen, doch mitten im Neubau in Aichach wollten die Kreisräte keinen Wechsel und hielten an Kazmierczak fest. Zu lange? Fest steht, dass der Geschäftsführer seit geraumer Zeit jeglichen Rückhalt bei seinen Mitarbeitern und möglicherweise auch die Freude an dem mit rund 150000 Euro dotierten Job verloren hatte. Nicht er kam dem Auftrag des Werkausschusses nach, ein Konzept für die Reduzierung des explodierenden Defizits vorzulegen – die Chefärzte arbeiteten die im Juli beschlossene Aufgabenteilung zwischen Friedberg und Aichach aus. 30 Millionen Miese in drei Jahren Dass Kazmierczak anschließend einen Wirtschaftsplan vorlegte, der für die nächsten drei Jahre ein Minus von 30 Millionen Euro vorsieht und keine Alternativen anbietet, spricht für eine These, die von Mitgliedern des zuständigen Werkausschusses zu hören ist: Kazmierczak hat es auf einen Rausschmiss und die Auszahlung seines noch zweieinhalb Jahre laufenden Vertrags angelegt. Lesen Sie dazu auch unseren Beitrag Aichach-Friedberg will unbedingt beide Kliniken erhalten

