02.08.2018

Kreis muss für Messehalle mehr bezahlen

Kostensteigerung stößt auf Kritik

Der Neubau der Halle 2 bei der Messe Augsburg wird teurer als vor einem Jahr angenommen. Das sorgte im Kreistag nicht gerade für Begeisterung, schließlich ist der Kreis als Gesellschafter an der Finanzierung des Ersatzbaus beteiligt. Schon bei der Zustimmung für einen Anteil von 800000 Euro hagelte es kritische Stimmen. Jetzt werden rund 870000 Euro fällig. Kreisentwicklungsausschuss und Kreistag stimmten jetzt dem Nachschlag zu – dagegen waren Grüne und Unabhängige.

Mit dem Neubau will die Messe die Infrastruktur verbessern, um gegenüber der Konkurrenz nicht den Anschluss zu verlieren. Konkret geht es dabei um die beiden wichtigen Ausstellungen Interlift und Grindtec, die unbedingt in Augsburg gehalten werden sollen. 2017 wurden Baukosten in Höhe von 20,6 Millionen Euro genannt. Jetzt sind es rund 22,9 Millionen. Messegeschäftsführer Gerhard Reiter begründete das unter anderem mit einer anderen Dachkonstruktion sowie Problemen beim Baugrund. Das Wittelsbacher Land ist zusammen mit Stadt und Land Augsburg Gesellschafter und hält einen Anteil von 7,8 Prozent.

Über die Kreis-Beteiligung wird seit Jahren kontrovers diskutiert. Ein Teil der Kreisräte sieht darin keine Aufgabe für Aichach-Friedberg, die Mehrheit betont die wirtschaftliche Bedeutung der Messe für die gesamte Region. Der Kreis profitiere durch Übernachtungen, heißt es dazu. (cli)

