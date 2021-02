vor 31 Min.

Kreisverkehr gesperrt: Auflieger rutscht in Friedberg von Lkw

Ein Lastfahrer will mit seinem Fahrzeug auf die A8 fahren. Im Kreisverkehr löst sich aber der Auflieger von der Zugmaschine. Warum der Verkehr dennoch rollt.

Von der AIC25 kommend, wollte ein Lkw-Fahrer am Montag gegen 5.25 Uhr auf die A8 in Richtung München auffahren. Als er in den Kreisverkehr einfuhr, löste sich der Sattelauflieger von seinem Fahrzeug und rutschte herunter. An der Zugmaschine sei so ein geringer Sachschaden entstanden, meldet die Polizei.

Trotz Bergungsarbeiten kaum Verkehrsbehinderungen

Der Kreisverkehr musste anschließend für Bergungsarbeiten etwa 2,5 Stunden gesperrt werden. Weil er über die äußere Fahrspur aber trotzdem umfahren werden konnte, kam es kaum zu Verkehrsbehinderungen. (AZ)

