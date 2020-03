vor 7 Min.

Kreuzweg und Beethoven

stellt Konzertprogramm vor

Die Gruppe Vocalissimo hat ihren Veranstaltungsplan für das erste Halbjahr 2020 veröffentlicht. Folgende Konzerte stehen auf dem Plan.

Zum Muttertag findet am Sonntag, 10. Mai, ab 16 Uhr, in der Herrgottsruhkirche ein volksmusikalisches Mariensingen statt. Mit dabei sind der Gempfinger Viergesang, das Gitarrenduo Hitzelberger-Sauerwein sowie das Duo Sift-Lambertz. Es wird moderiert von Johannes Hitzelberger vom Bayerischen Rundfunk. Der Eintrittspreis beträgt 15 Euro.

Am Sonntag, 24. Mai, findet ab 17 Uhr in der Herrgottsruhkirche eine Kirchenführung mit Musik statt. Sie steht unter dem Titel „Himmlischer Glanz und Himmlische Musik“. Der Eintritt ist frei.

Am Sonntag, 7. Juni, findet ein Festgottesdienst zum zweiten Patrozinium der Wallfahrt Herrgottsruh statt. Geboten wird eine musikalische Umrahmung mit Ausschnitten aus Konzerten von Vivaldi und Albinoni. Stefan Wiedemann und Thomas spielen Trompete. Um 15 Uhr gibt es eine Kirchenführung mit Orgelmusik.

Zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven musizieren am Sonntag, 28. Juni, ab 17 Uhr in der Wallfahrtskirche Herrgottsruh das Augsburger Stephanusquintett, der Trompeter Stefan Wiedemann und Roland Plomer an der Orgel. Altabt Emmeram Kränkl wird in Worten auf das Wirken Beethovens eingehen. Der Eintritt beträgt 15 Euro.

Vorbestellungen per Telefon 0821/607761 und per E-Mail an roland.plomer@gmx.de.