Kriegsende: Wie Mering mutig gerettet wurde

Am Freitag jährt sich der Tieffliegerangriff auf Mering zum 75. Mal. Kurz darauf war der Krieg zu Ende. Zeitzeugen beschreiben die dramatischen Ereignisse.

Krisenzeiten müssen die Menschen in diesen Wochen bedingt durch das Corona-Virus bewältigen. Wer jedoch die schweren Kriegsjahre erlebt hat, kann die derzeitigen Einschränkungen wohl mit weit mehr Gleichmut hinnehmen. In Mering gibt es noch Zeitzeugen, die sich gut an die Entbehrungen der Kriegsjahre erinnern.

Am 24. April vor 75 Jahren wurde die während des Krieges von Luftangriffen verschonte Marktgemeinde doch noch bombardiert, und am Mittwoch, 29. April jährt sich auch das mit dem Einmarsch der Amerikaner vollzogene Kriegsende in Mering.

Der Weltkrieg endete für Mering glimpflich. Das legte den Grundstein für eine Entwicklung des Ortes. Bild: Maria Driever, Ortsteilarchiv Mering St. Afra,

„Diese Ereignisse vergisst man nie“, betont Stefan Sumperl. Direkt vor seinem Haus in der Augsburger Straße 36 war die Panzersperre, die feindliche Truppen abhalten sollte. In der letzten Woche der kriegerischen Ereignisse traf es das bislang von Bombardements verschonte Mering. „Mein jüngerer Bruder, der Bucher Rudolf und ich spielten draußen bei der Alten Welt, und als wir gerade bei der Wintergasse drüben waren, stießen Jagdbomber vom Himmel herab“, so erinnert er sich. „Wir schmissen uns auf den Boden, und der Bombenhagel verfehlte uns um nur wenige Meter“, erzählt der heute 85-Jährige. Der Tieffliegerangriff zerstörte mehrere Anwesen, und es waren sieben Tote zu beklagen.

Heimatforscher schreibt ein Buch über das Kriegsende in Mering

Auch Johann Weber, zur damaligen Zeit sechs Jahre alt, hat die Ereignisse zum Kriegende in seinem Kopf präsent, als seien sie erst gestern gewesen. „Diese haben mich nie losgelassen, und drum habe ich auch stetig weitergeforscht“, sagt der geschätzte Heimathistoriker. Dem Kriegsende in Mering hat er ein Buch gewidmet, das im Oktober 1996 vom Meringer Heimatverein herausgegeben wurde und das 2010 mit erweiterten Erkenntnissen sowie neuen Bild- und Textdokumenten neu aufgelegt wurde. „Mering in seiner heutigen Form würde vielleicht nicht existieren, zumindest aber hätten die Nachkommen vieler damals lebender Meringer nie das Licht der Welt erblickt, wäre man 1945 der Doktrin der NS-Obrigkeit gefolgt und hätte den einrückenden Amerikanern Widerstand geleistet“, schreibt der Vorsitzende des Heimatvereins Joachim Pagel in seinem Vorwort zu Webers Veröffentlichung.

Mutige Frauen wagten den Abbau einer Panzersperre

Darin ist nachzulesen über mutige Frauen, die sich an den Abbau der Panzersperre wagten, als die Amerikaner nahten. Weber beschreibt auch die herausragende Rolle, die der damalige kommissarische Bürgermeister Xaver Wagner sowie vor allem Josef Scherer bei der friedlichen Kapitulation Merings spielten. „Böse Zungen ließen sich zu der Äußerung hinreißen, dass Josef Scherer mit seinem Einsatz ja nur seinen Hof unmittelbar an der Panzersperre retten wollte“, ärgert sich Weber. „Wer Herrn Scherer gekannt hat, weiß, dass dem nicht so war und er ganz Mering und somit alle Anwesen gerettet hat“, betont er.

Josef Scherer fuhr den Truppen auf einem geliehenen Fahrrad entgegen

„Der Scherer Josef ist früh morgens am 29. April den einmarschierenden Truppen mit einem geliehenen Fahrrad und mit einem weißen Taschentuch winkend entgegengefahren bis unterhalb vom heutigen Rewe in der St.-Afra-Siedlung“, erinnert sich Sumperl. „Die Amerikaner haben ihn auf den ersten Panzer vorne draufgesetzt, und er musste so nach Mering mit hineinfahren. Beim ersten Gegenschuss wäre er schon erschossen worden“, ist er überzeugt. Zuvor war er als Verhandlungsführer in den Ort zurückgeschickt worden, um die sowieso schon kriegsmüden Soldaten und die gesamte Bevölkerung zur Aufgabe zu bewegen.

Bei der Einweihung der Gedenktafel 1995 anwesende Zeitzeugen, darunter auch Stefan Sumperl (hinten, Vierter von links). Bild: Archiv Johann Weber

Noch mehr Gefahr als von amerikanischer Seite habe Josef Scherer von deutscher Seite gedroht, schreibt Weber in seinem Buch. Denn der sogenannte Führer-Erlass gab jedem Deutschen das Recht, erkannte Verräter auf der Stelle zu erschießen. Auch Sumperl erinnert sich an die mutigen Frauen aus seiner Nachbarschaft, allen voran die drei Neumeier-Schwestern, die die Panzersperre trotz des Widerstands des bewachenden SS-Leutnants wegräumten. „Sie sagten ihm, zwei oder drei von uns kannst du erschießen, aber dann bist du dran“, erinnert er sich. Josef Scherer, Vater des erst Ende März verstorbenen Unternehmers Lorenz Scherer, wurde für sein mutiges Eintreten zur Rettung Merings 1965 die Ehrenbürgerwürde verliehen.

Amerikaner mit Panzern am Meringer Marktplatz

Über dieses denkwürdige Kriegsende forschte Weber nicht nur in bayerischen Archiven, sondern auch in der in den USA erschienen Regimentsgeschichte. So ließ er sich über einen befreundeten Amerikaner Kopien aus dem Nationalarchiv in Washington über die Geschichte der dritten Division und des siebten Regiments kommen. Darin sind alle Orte aufgelistet, durch die die Amerikaner auf ihrem Weg entlang der B2 von Augsburg Richtung München kamen. „Es war ein Gefühl wie bei einem Umzug“, so schildert Weber seine persönlichen Erinnerungen als damals Sechsjähriger.

US-Soldaten zogen mit Panzern bis zum Marktplatz

„Auf beiden Seiten der Augsburger und Münchner Straße standen die Menschen dicht gedrängt, und man hat gewusst, jetzt ist der Krieg aus.“ Bis zum Marktplatz hinauf seien die amerikanischen Soldaten mit ihren Panzern eingezogen und dort abgestiegen, erzählt Sumperl. „Sie waren unsere Befreier, und einige von ihnen wurden am Sonntagmorgen um acht in unserem Wohnhaus mit Kaffee und Hefezopf bewirtet. Wir mussten zuerst ein Stück davon abbeißen, damit sie sicher waren, dass der Kuchen nicht vergiftet war.“

Das vom Meringer Heimatverein herausgegebene Buch „Das Kriegsende 1945 in Mering“ von Johann Weber mit einem Supplement über Mering in der NS-Zeit 1933–1945 ist im Buchhandel erhältlich.

