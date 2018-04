00:34 Uhr

Kritik am Bebauungsplan Kappelstraße

Ried muss bei dem kleinen Gebiet in Zillenberg nachbessern

Zu dem Baugebiet an der Kappelstraße in Zillenberg, unweit vom Dorfplatz, sind die Stellungnahmen der Behörden und Träger eingegangen. Damit befasste sich der Rieder Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung.

So sieht das Landratsamt Aichach-Friedberg einen klaren Regelverstoß gegen das Baugesetz, da die Unterlagen nicht auf der Internetseite der Gemeinde abrufbar gewesen seien. Peter Nardo vom Ingenieurbüro Josef Tremel erläuterte, dass er davon ausgegangen sei, dass ein vereinfachtes Verfahren möglich gewesen wäre, was sich dann aber als falsch entpuppt habe. Bürgermeister Erwin Gerstlacher erklärte: „Im Endeffekt ist nichts passiert.“ Das Verfahren werde nun als Regelverfahren weitergeführt. Die eingeleitete Beteiligung werde als frühzeitige Beteiligung verwertet und die Stellungnahmen entsprechend eingearbeitet. Später folge dann die reguläre Beteiligung.

Auch hatte das Landratsamt moniert, dass die Ausfertigung des Bebauungsplanes nicht den Vorgaben des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes entspreche. Es fehle hier an der „gedanklichen Schnur“, die die Einzelblätter zu einer untrennbaren gedanklichen Einheit verbinde.

Das Architekturbüro will die Formalien für die Endfassung ergänzen und anpassen. Der Kreisbaumeister befürwortet den Bebauungsplan „im Sinne einer Abrundung“. Allerdings sieht er den vorgesehenen Wall zum Zwecke des Immissionsschutzes eher kritisch, da dieser „keinen angemessenen Umgang mit dem Gelände darstellt und sich negativ auf das Orts- und Landschaftsbild auswirkt“.

Die Rieder Gemeinderäte waren sich dagegen einig, dass der Wall eine angrenzende Aufschüttung auf dem Areal fortführe und bereits im Bestand eine Verbesserung des Schallschutzes darstelle. (hch)

