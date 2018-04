06:02 Uhr

Krupna verpasst das Podest knapp

Kilian Krupna vom TSC Mering (rotes Trikot) landete bei den deutschen Meisterschaften in Hernecke (Nordrhein-Westfalen) auf dem fünften Platz. Der Meringer hatte einen schweren Stand, war aber trotz allem von dem Event begeistert.

Bei den deutschen Meisterschaften landet der Meringer auf dem fünften Platz. Die TSC-Verantwortlichen ärgern sich über die mangelnden Trainingsmöglichkeiten.

Von Matthias Biallowons

Zwei Meringer Ringer kämpften in Herdecke in Nordrhein-Westfalen der deutschen Meisterschaft im Freien Stil. Dabei mussten die beiden unter erschwerten Umständen auf die Matte.

Keine optimalen Bedingungen hatten die jungen Nachwuchsringer Kilian Krupna und Felix Boy bei ihren Vorbereitungen auf die deutsche Meisterschaft im Freien Stil. Zwei Wochen standen die TSC-Athleten nämlich vor verschlossenen Türen ihrer Halle in Mering und mussten sich anderweitige Trainingsmöglichkeiten organisieren. „Wir sind dann mehrmals nach Westendorf ins Training gefahren, weil man kann vor so einem Turnier nicht einfach zwei Wochen nichts tun“, ärgerte sich zweite Vorsitzende des TSC Mering, Korbinian Krupna, über die schlechte Hallensituation in der Marktgemeinde. Krupna weiter: „Wir danken Westendorf für die Möglichkeit, dass unsere Athleten dort trainieren durften.“

Trotz der widrigen Umstände zeigten die beiden Ringer ordentliche Leistungen. Bis 62 Kilo startete Felix Boy mit einer ganz engen Niederlage gegen Joshua Heyduczek aus Sachsen. Nach der zweiten Niederlage im nächsten Duell schied Boy aus der Hauptrunde aus, konnte sich dann aber mit einem Sieg gegen Valentin Seifert – ebenfalls aus Bayern – noch den neunten Platz sichern.

Einen schweren Stand hatte Kilian Krupna bis 52 Kilo. „Viele Jugendliche haben von schwereren Klassen abgenommen und waren so körperlich stärker“, musste Vater und Betreuer Korbinian Krupna eingestehen. Unter den Augen von Landestrainer und Freistilspezialist Marcel Fornhoff konnte der junge Meringer mit zwei Siegen und ebenso vielen Niederlagen eine ausgeglichene Bilanz und guten fünften Platz erringen. „Doch es wäre mehr drin gewesen. Das hat uns der Landestrainer bestätigt“, resümierte Krupna.

Dennoch wollte der Youngster dieses Ereignis nicht missen und weiß jetzt schon: „Ich möchte mich wieder qualifizieren. Die Stimmung war genial, es ist einfach eine Ehre auf einer deutschen Meisterschaft zu ringen“.

Diese Ehre wird am kommenden Wochenende gleich vier weiteren Meringern zu teil. So werden Luca Gelb, Lennart Bieringer, Simon Sausenthaler – alle Griechisch-Römisch - und Moritz Zeitler im Freien Stil gegen die besten Athleten der Republik antreten.

Ausgetragen werden die Meisterschaften im Freistil in Ladenburg, die im griechisch-römischen Stil in Pirmasens.

