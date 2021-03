14:30 Uhr

Kühlschrank löst Feuerwehreinsatz aus

Ein Kühlschrank rief in Mering die Feuerwehr auf den Plan.

Am Montag wird die Meringer Feuerwehr zu einem Wohnhaus wegen eines Brandes gerufen. Als sie dort ankommt, ist aber kein Feuer zu sehen.

Rauch in einem Wohnhaus in Mering hat am Montag gegen 22 Uhr die freiwillige Feuerwehr auf den Plan gerufen. Die vorgeschickten Feuerwehrmänner konnten allerdings kein offenes Feuer feststellen. Stattdessen gab es laut der Feuerwehr Mering eine leichte Rauchentwicklung, die von einem Kühlschrank ausging.

Kein Feuer, nur ein rauchender Kühlschrank

Das Gerät wurde zur Sicherheit vom Strom genommen. Warum es rauchte, konnte nicht festgestellt werden. Ein Elektriker baute laut Feuerwehr den Kühlschrank auseinander und kontrollierte ihn. Den genauen Schaden beziffert die Feuerwehr nicht näher. (AZ)

