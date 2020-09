12:00 Uhr

Künstler begeistern die Besucher am Badanger mit ihrer Vielfalt

Die 18-jährige Malaika Lermer präsentierte an der Gitarre drei selbst geschriebene Songs.

Beim Konzert des Vereins Internationale Kultur Mering stehen unterschiedliche Musiker auf der Bühne. Was sie bieten.

Reggae aus Gambia, irische und kurdische Folksongs, deutsche und englische Stücke aus eigener Feder, aber auch bekannte Lieder von Helene Fischer und Filmmelodien konnten die Besucher im Meringer Biergarten hören.

Der Verein Internationale Kultur Mering (IKM) unter Leitung von Maureen Lermer hatte beschlossen, ein internationales Konzert im Freien zu organisieren. Acky Resch war sofort bereit, dem Verein in seinem Biergarten die Bühne bereitzustellen. Die Besucher waren begeistert und genossen den lauen Sommerabend, um bei Getränken und Brotzeit den internationalen Klängen zu lauschen.

Auftritt am Badanger in Mering: Wirt Acky Resch will Künstler unterstützen

„Ich unterstütze gerne Künstler, die bei mir im Biergarten auftreten möchten. Solche Auftritte machen den Besuch für Gäste erst interessant“, sagte Resch mit einem Lachen. Ab August fanden musikalische Darbietungen statt: Die Meringer Kolping- und Feuerwehrkapelle, die Höglbuam, DJ Egger, For good News und die Why Not Band hatten bereits für Unterhaltung im Badangergelände gesorgt und nicht nur Gäste aus dem Umland nach Mering gelockt.

Nun folgte das Konzert des IKM. Die 18-jährige Abiturientin Malaika Lermer schreibt seit vier Jahren eigene Lieder, die sie an der Gitarre begleitet. „Bei Dir“ handelt von einer Frau, die sich wünscht, dass es schnell Nacht wird und sie von ihrem Liebhaber träumen kann. Mit „Bright Minded“ möchte die junge Sängerin dazu animieren, auch in schwierigen Situationen positiv zu bleiben, auf sich zu achten und zu bedenken, dass es wieder bessere Zeiten geben wird.

Auch ein Song von Helene Fischer wird in Mering geboten

Patricia Fleig und Arras Mustafa als Duo „Paddys Garden“ unterhielt mit irischen und kurdischen Folksongs auf der Flöte und Gitarre, bevor der Gambier Young Bee aus Augsburg mit Reggae und Afro-Musik für Stimmung sorgte. „Dieser Auftritt erinnert mich an meinen Aufstieg auf den Kilimandscharo, als Einheimische danach für uns bei der Feier sangen. Das fantastische Programm war ein schöner Ersatz für das ausgefallene Kulturfest“, erklärte Bürgermeister Florian Mayer, der von Anfang an zuhörte.

Reggae bot auch Binki Woi aus Friedberg, der vor allem Christiane Blatz vom Verein sehr gut gefiel. Emotional wurde es bei Aneta Rathgeber, die mit „Baby, Give It Up“ von der Sunshine Band die Zuhörer zum Mitmachen animierte. Die Sängerin, die seit ihrem 16. Lebensjahr in verschiedenen Bands oder als Solistin bei Taufen und Hochzeiten auftritt, begeisterte mit Helene Fischers Lied „Phänomen“ und wagte sich noch an den bekannten Filmhit „There You’ll Be“ von Faith Hill aus Pearl Harbor.

