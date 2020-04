11:32 Uhr

Kulturpark West in Friedberg: Eine gute Entscheidung

Plus Ein niederschwelliges Kulturangebot gibt es in Friedberg noch nicht.

Von Thomas Goßner

Vom Kindergarten bis zur Schule, vom Vereinshaus bis zum Wohnblock, vom Verwaltungsgebäude bis zum Schloss – rund 100 Häuser besitzt die Stadt Friedberg, und einige davon sind in schlechtem Zustand. Die Stadt wird darum in den kommenden Jahren weiter einiges in ihre Immobilien investieren müssen. Da stellt sich ernsthaft die Frage, ob man sich ein weiteres, seit Jahren leer stehendes Gebäude wie das Kegelcenter am See ans Bein binden muss.

Eine knappe Mehrheit des Stadtrats hat zum Glück anders entscheiden und die Weichen für eine neue Nutzung der Sportanlage gestellt. Eine gute Entscheidung. Denn nach wie vor fehlt in Friedberg ein Ort für niederschwellige Kulturangebote, wo Kleinkünstler auftreten, Bands proben oder Kreative den Austausch pflegen können. Das ehemalige Kegelcenter bietet sich dafür an, zumal die abseitige Lage nicht gleich Ärger mit der Nachbarschaft provoziert. Wenn die Stadt Friedberg einsteigt, wird es teuer Zudem gibt es einen Betreiber mit viel Erfahrung auf diesem Gebiet. Und das ist allemal besser, als wenn die Stadt einsteigen würde, bei der jedwede Kultur bekanntlich immer gleich hohe Kosten verursacht. Lesen Sie dazu unseren BerichtDie Bahn ist frei für Kultur im Friedberger Kegelcenter

