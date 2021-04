Kunst am Kriegerdenkmal: Der "Lurl" stört die Würde dieses Ortes

Plus Warum neben dem Mahnmal für die Opfer von Krieg und Gewalt nicht der Platz für Wolfgang Auers Skulptur ist.

Vor einem halben Jahr diskutierte der Friedberger Kulturausschuss über den Ankauf von Skulpturen, die während der Landesausstellung im Schlosspark standen und bei den Besuchern auf ein positives Echo stießen. Drei Arbeiten von Wolfgang Auer, Josef Lang und Tobias Freude waren die Favoriten, und zugleich war die Absicht zu hören, es mit der Kunst im öffentlichen Raum jetzt einmal gut sein zu lassen. Auch künftige Generationen von Stadträten sollten noch freie Plätze für Arbeiten ihrer Wahl finden.

Tatsächlich kann man darüber streiten, ob die Friedberger Innenstadt inzwischen nicht hinreichend möbliert ist: Da eine Herzbank, dort ein Modell des historischen Zentrums, ein Stück weiter das Uhrmacher-Denkmal, dann der Kniefall und schließlich der Pilgerbrunnen. Dazwischen gibt es noch Hinweise auf das Wirken der Jesuiten, auf den Standort des Friedberger Tor, auf die 750-Jahr-Feier und vieles mehr. Und jetzt also auch noch ein "Lurl".

Monströse Kreatur neben dem Friedberger Kriegerdenkmal

Wenn es denn unbedingt sein muss: bitte. Aber ausgerechnet in unmittelbarer Nachbarschaft eines Mahnmals, das an die Opfer von Krieg und Gewalt erinnern soll? Die monströse Kreatur des Bildhauers Wolfgang Auer konterkariert die Würde des Ortes, in dessen bauliche und inhaltliche Neugestaltung die Stadt viel Geld investiert. Daran ändert auch die geplante Verzwergung der Plastik nichts. Sie wäre an anderer Stelle besser aufgehoben.

Lesen Sie dazu den Bericht Friedberg bekommt ein neues Kriegerdenkmal