vor 26 Min.

Kunst im Lippgarten Mering

Lechkiesel zeigen ihre Werke. Dazu gibt es Musik und mehr

Der bezaubernde Meringer Lippgarten bildet den Rahmen für eine ganz besondere Aktion des Kunstkreises Lechkiesel. Am kommenden Wochenende, 1. und 2. Juni heißt es wieder „Kunst+ im Lippgarten Mering“. Veranstaltungsort ist die Gartenanlage an der Marienstraße 4 in Mering.

Geboten sind dabei Kunstwerke, Musik und ein Kinderprogramm. Los geht es am Samstag, 1. Juni um 17 Uhr. Bei der Vernissage spielt Gitarrist Ali Sanli Hizal. Später ist das Gitarrenduo Vielseitig, bestehend aus Martin Ebner und Reiner Hofmann, zu hören.

Am Sonntag beginnt die Kunstaktion um 11 Uhr mit einer Matinee, bei der Markus Jaura am Saxofon zu hören ist. Ab 15 Uhr gibt es eine Künstlerführung und Kinderprogramm.

Zu sehen sind die Werke zahlreicher Mitglieder des Kunstkreises Lechkiesel sowie die einer ganzen Reihe von Gastausstellern.

